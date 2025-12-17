Скидки
Андриевский оценил победный матч «Амура» с «Адмиралом» в Хабаровске

Андриевский оценил победный матч «Амура» с «Адмиралом» в Хабаровске
Комментарии

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал победную встречу с «Адмиралом» (3:1) в Хабаровске.

«Хорошее получилось дерби, боевая и напряжённая игра, держала в напряжении, думаю, зрителям она понравилась. Вовремя забитые голы принесли нам два очка. Чем «Амур» занимался при паузе в регулярном чемпионате? Дали ребятам отдохнуть, четыре выходных дня, думаю, они с пользой провели это время. Потом работали над всеми компонентами, много времени уделили большинству. Считаю, в нём играли неплохо сегодня», — цитирует Андриевского сайт КХЛ.

«Амур» сравнял счёт в сезонной серии с «Адмиралом». На данный момент команды одержали по две победы. «Амур» и «Адмирал» в этом сезоне проведут между собой ещё два матча.

