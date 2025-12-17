«Я работал в топовых командах и готов». Евгений Корешков — о назначении в «Трактор»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал своё назначение в челябинский клуб и рассказал об изменениях, которые привнесёт.

«Слухи действительно появились в прессе очень давно уже, а назначение произошло только вчера, поэтому я очень рад. Готовился к этому всё время. Все эти годы учился, старался прогрессировать как тренер, работал в топовых командах. Четыре года в ЦСКА, три — в СКА. Очень многому научился, поэтому уже готов руководить командой. Конечно, постараюсь сделать всё возможное, чтобы команда играла очень зрелищно.

Резких движений никаких не будет, будут только точечные [изменения]. Конечно же, это тренировочный процесс, который мы маленько, детально изменим. Сегодня уже было собрание, поговорили с ребятами, какие цели мы преследуем, что нужно, чтобы каждый из игроков стал лучшим. Мы хорошо поговорили, ребята, самое главное, поняли, сейчас все вместе в одной упряжке и готовы к сражениям», — цитирует Корешкова пресс-служба «Трактора».