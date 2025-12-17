Алексей Исаков и Игорь Гришин — тренеры KHL U23 Stars на Матче звёзд

КХЛ представила тренеров KHL U23 Stars на Матче звёзд в Екатеринбурге, ими станут Алексей Исаков («Торпедо») и Игорь Гришин («Нефтехимик»).

«Для обоих специалистов ближайший звёздный уикенд станет дебютным в карьере. Алексей Исаков работает в КХЛ только первый сезон, нижегородцы одержали 22 победы в 36 матчах. Игорь Гришин в сезоне-2022/2023 работал в «Спартаке», а в текущем чемпионате возглавляет «Нефтехимик», с которым, как и Исаков, идёт на пятом месте в своей конференции. На счету обоих специалистов победы в чемпионате ВХЛ», — сказано в сообщении КХЛ.

Напомним, Матч звёзд — 2026 состоится в Екатеринбурге с 7 по 8 февраля.