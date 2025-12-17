Сергей Фёдоров высказался о назначении Вячеслава Козлова главным тренером «Динамо»

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров прокомментировал назначение Вячеслава Козлова главным тренером московского «Динамо».

«Думаю, этот период показал, на что за короткое время команда и его действия способны. Считаю, решение закономерное. Всё, что я видел и читал, отзывы игроков, что видел на льду, соответствует этому решению. Рад за Вячеслава, поддерживаю все его начинания.

Мы, наше поколение, воспринимали неудачи позитивно в том смысле, что нужно было ещё больше доработать, где-то надо больше вникнуть. Естественно, это всё переложить на лёд, предстоит огромная работа с командой. Пожелал ему вникнуть во все детали, как можно быстрее это сделать и кайфовать от процесса. Вячеслав достаточно хорошо знает хоккей, тот опыт, который мы получили за океаном, очень сильно помогает», — цитирует Фёдорова ТАСС.