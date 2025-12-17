Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Металлург Мг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Смотреть на это тяжело и больно». Якушев — об Олимпиаде без сборной России

«Смотреть на это тяжело и больно». Якушев — об Олимпиаде без сборной России
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказался об отсутствии сборной России на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Выигрывать любую медаль, а тем более олимпийское золото, всегда тяжело, при этом это очень престижно. Но то, что сборной России не будет на Олимпийских играх, — смотреть на это тяжело и больно. Обидно за наших молодых ребят, которые играют в КХЛ и варятся в собственном соку. Им нужно расти в мастерстве, становиться сильнее, участвовать в международных соревнованиях, играть среди сильнейших. А пока они играют только среди своих», — приводит слова Якушева «РИА Новости Спорт».

Напомним, команду России на Олимпиаде заменит сборная Франции.

Материалы по теме
Министр спорта РФ: если бы не политики, Овечкин стал бы олимпийским чемпионом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android