«Смотреть на это тяжело и больно». Якушев — об Олимпиаде без сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказался об отсутствии сборной России на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Выигрывать любую медаль, а тем более олимпийское золото, всегда тяжело, при этом это очень престижно. Но то, что сборной России не будет на Олимпийских играх, — смотреть на это тяжело и больно. Обидно за наших молодых ребят, которые играют в КХЛ и варятся в собственном соку. Им нужно расти в мастерстве, становиться сильнее, участвовать в международных соревнованиях, играть среди сильнейших. А пока они играют только среди своих», — приводит слова Якушева «РИА Новости Спорт».

Напомним, команду России на Олимпиаде заменит сборная Франции.