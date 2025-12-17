Скидки
Хоккей

Дмитрий Квартальнов оценил перспективы игры Пинчука в НХЛ

Дмитрий Квартальнов оценил перспективы игры Пинчука в НХЛ
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о возможной игре форварда команды Виталия Пинчука в НХЛ.

«Он очень честный и прямолинейный парень, который сделал большой шаг вперёд. Но поверьте, ему ещё многое предстоит сделать. У него есть потенциал стать игроком высокого уровня, но впереди предстоит много работы.

Мне звонят скауты, конечно, я хорошо о нём отзываюсь, но ещё многое предстоит сделать. Мы много говорим о защите. В НХЛ, особенно для центрального нападающего, без неё ничего не получится. Многое будет зависеть от того, с каким тренером он в итоге окажется. Здесь, в «Динамо», его свобода в атаке очевидна, партнёры по звену очень ему помогают. Ему стоит попробовать себя в НХЛ. Что касается того, когда уехать, это решение за ним», — цитирует Квартальнова RG.

