Величкин: Корешков идеален для «Трактора», но я никогда бы не взял тренера на полгода

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал назначение Евгения Корешкова на пост главного тренера «Трактора».

«Считаю, что Женя Корешков — идеальный вариант для «Трактора». Но нельзя рассчитывать, что человек махнёт волшебной палочкой. В разгар сезона нельзя ставить тренера на полгода. Надо дать ему возможность закончить сезон и подготовить команду к новому. Никогда бы не взял тренера на полгода, он не пожарник. Ты берёшь человека, чтобы он что-то поправил, выровнял игру и готовился дальше», — приводит слова Величкина «Советский спорт».

Срок соглашения «Трактора» с Корешковым рассчитан до конца сезона-2025/2026.