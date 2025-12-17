Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Металлург Мг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Величкин: Корешков идеален для «Трактора», но я никогда бы не взял тренера на полгода

Величкин: Корешков идеален для «Трактора», но я никогда бы не взял тренера на полгода
Комментарии

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал назначение Евгения Корешкова на пост главного тренера «Трактора».

«Считаю, что Женя Корешков — идеальный вариант для «Трактора». Но нельзя рассчитывать, что человек махнёт волшебной палочкой. В разгар сезона нельзя ставить тренера на полгода. Надо дать ему возможность закончить сезон и подготовить команду к новому. Никогда бы не взял тренера на полгода, он не пожарник. Ты берёшь человека, чтобы он что-то поправил, выровнял игру и готовился дальше», — приводит слова Величкина «Советский спорт».

Срок соглашения «Трактора» с Корешковым рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Материалы по теме
«Я работал в топовых командах и готов». Евгений Корешков — о назначении в «Трактор»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android