Форварды Канцеров и Силантьев после выступления за «Россию 25» пропустят игру «Металлурга»

Сегодня, 17 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Сочи состоится матч между местным ХК «Сочи» и магнитогорским «Металлургом». Игра на стадионе «Большой» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
1-й период
0 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск

В составе «Металлурга» отсутствуют нападающие Роман Канцеров и Дмитрий Силантьев, которые выступали за сборную «Россия 25» на Кубке Первого канала — 2025 в Новосибирске. Нападающий Евгений Кузнецов сыграет в четвёртом звене команды.

Состав «Металлурга»:

Фото: «Металлург»

Состав «Сочи»:

Фото: ХК «Сочи»

Это будет первая игра клубов из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне обе встречи выиграл магнитогорский «Металлург».

Новости. Хоккей
