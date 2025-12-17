Скидки
Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль стали участниками уникального рекорда «Эдмонтона» в НХЛ

Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль стали участниками уникального рекорда в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

«Эдмонтон» стал первой командой в истории НХЛ, где сразу пять хоккеистов добирались до отметки в 1000 очков. Сегодня, 17 декабря, Драйзайтль отдал четыре результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:4) и достиг отметки в 1000 очков в НХЛ. Ранее 1000 очков в лиге набрал Коннор Макдэвид (1138).

Кроме Макдэвида и Драйзайтля, в истории «Эдмонтона» 1000 и более очков набирали Марк Мессье (1034), Яри Курри (1043) и Уэйн Гретцки (1669).

