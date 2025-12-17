Скидки
Защитник Ефим Гуркин покинул «Ладу» по соглашению сторон

Защитник Ефим Гуркин покинул «Ладу» по соглашению сторон
Хоккейный клуб «Лада» и защитник Ефим Гуркин расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Мы благодарим Ефима за игру и желаем всего наилучшего!» — сказано в сообщении команды.

33-летний Ефим Гуркин пополнил состав тольяттинского клуба в нынешнем сезоне. За «Ладу» игрок обороны провёл шесть матчей, в которых результативными действиями не отметился.

На данный момент «Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с 23 очками после 34 игр.

Ранее стало известно, что «Сибирь» обменяла защитника Александра Лукина в «Ладу».


