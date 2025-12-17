Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Металлург Мг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Второй снайпер «Филадельфии» в сезоне выбыл на пять месяцев после операции

Второй снайпер «Филадельфии» в сезоне выбыл на пять месяцев после операции
Комментарии

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Тайсон Фёрстер перенёс операцию на руке и выбыл на пять месяцев, сообщает пресс-служба «лётчиков».

23-летний нападающий покинул площадку во втором периоде матча с «Питтсбург Пингвинз» (1:5) 1 декабря, после того как нанёс бросок по воротам. Два дня спустя он был внесён в список травмированных.

Фёрстер является вторым снайпером «Филадельфии» в текущем сезоне, забросив 10 шайб в 21 встрече. Также на его счету три результативные передачи. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги форвард сыграл 187 матчей, в которых записал на свой счёт 96 (58+38) очков. Тайсон на драфте НХЛ 2020 года был выбран «Филадельфией» в первом раунде под общим 23-м номером.

Материалы по теме
Мичков быстрее всех в «Филадельфии» с 1994 года набрал 80 очков в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android