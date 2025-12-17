Второй снайпер «Филадельфии» в сезоне выбыл на пять месяцев после операции

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Тайсон Фёрстер перенёс операцию на руке и выбыл на пять месяцев, сообщает пресс-служба «лётчиков».

23-летний нападающий покинул площадку во втором периоде матча с «Питтсбург Пингвинз» (1:5) 1 декабря, после того как нанёс бросок по воротам. Два дня спустя он был внесён в список травмированных.

Фёрстер является вторым снайпером «Филадельфии» в текущем сезоне, забросив 10 шайб в 21 встрече. Также на его счету три результативные передачи. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги форвард сыграл 187 матчей, в которых записал на свой счёт 96 (58+38) очков. Тайсон на драфте НХЛ 2020 года был выбран «Филадельфией» в первом раунде под общим 23-м номером.