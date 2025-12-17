Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Металлург Мг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В Минспорта Нижегородской области опровергли сроки сдачи ледовой арены в конце 2026 года

В Минспорта Нижегородской области опровергли сроки сдачи ледовой арены в конце 2026 года
Комментарии

Министерство спорта Нижегородской области опровергло ранее появившуюся новость, что срок сдачи новой ледовой арены — конец 2026 года.

«В настоящее время строительная готовность ледовой арены на стрелке в Нижнем Новгороде составляет 99%. Строительно-монтажные работы на объекте практически завершены, ведутся пусконаладочные работы, а также отрабатываются комментарии МЧС.

В конце декабря 2025 года начнётся итоговая проверка объекта, необходимая для получения разрешительных документов на ввод арены в эксплуатацию. Планируемый срок ввода — начало 2026 года, что предусмотрено концессией. Решение о проведении матчей хоккейный клуб «Торпедо» будет принимать совместно с КХЛ, исходя из официального календаря сезона.

Дополнительно сообщаем, что речь в докладе Екатерины Париловой шла о переносе срока сдачи отчётности региона по данному объекту в министерство спорта РФ на декабрь 2026 года, что подтверждено соглашением между ведомствами. Также обращаем внимание, что Парилова не занимает должность временно исполняющего обязанности министра спорта Нижегородской области, а является исполняющей обязанности министра на время командировки действующего министра Дмитрия Кабайло», — сообщили в министерстве спорта «Чемпионату».

Материалы по теме
Стали известны новые сроки сдачи ледовой арены в Нижнем Новгороде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android