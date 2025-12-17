Скидки
Все новости
ХК Сочи — Металлург Мг. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Хоккей Новости

«Очень вдумчивый и серьёзный аналитик». Фетисов — о Вячеславе Козлове в «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал назначение Вячеслава Козлова главным тренером московского «Динамо».

«Он уже давно был готов на роль главного тренера в КХЛ. Один из самых талантливых игроков своего поколения, очень вдумчивый и серьёзный аналитик. Был умным игроком, учитывая, что обладал недюжинным талантом. Я рад за него, хочу пожелать ему удачи», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Ранее в роли старшего тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов стал обладателем Кубка Континента (2024) и бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025).

Московское «Динамо» начинало сезон с Алексеем Кудашовым в роли главного тренера. Специалист покинул команду в ноябре.

