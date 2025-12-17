Давыдов: «Спартак» не был представлен на Кубке Первого канала — минус для нашего хоккея

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов прокомментировал тот факт, что игроки «Спартака» не попали в сборную «Россия 25» на Кубке Первого канала.

«Спартак» не был представлен на Кубке Первого канала — это минус для нашего хоккея. Ещё с советских времен считалось, что в сборной для успешного выступления должен быть хотя бы один игрок красно-белых. Тот же Виктор Тихонов всегда приглашал в сборную спартаковцев. А сейчас красно-белые, судя по прессе, решили в сборную никого не делегировать. На мой взгляд, это неправильный подход, который [идёт] команде только в минус», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.