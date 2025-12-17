Скидки
ХК Сочи — Металлург Мг. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве

Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече с «Вашингтон Кэиталз» записал на свой счёт заброшенную шайбу в большинстве.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов забросил свою 70-ю шайбу при игре в большинстве, он обошёл Зака ​​Паризе и установил рекорд «Миннесоты» по голам с численным преимуществом.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Капризов принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив 38 очков, из них 21 гол и 17 результативных передач.

В ночь с 16 на 17 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Тарасенко (Юров, Фэйбер) – 02:09     2:0 Капризов (Эрикссон Эк, Хьюз) – 32:51 (pp)     3:0 Тарасенко (Юров) – 44:23     4:0 Юров (Тарасенко) – 48:53     5:0 Болди (Кирстед) – 54:12 (sh)    
Русское шоу в НХЛ! Тарасенко, Юров и Капризов уничтожили «Вашингтон» Овечкина
Новости. Хоккей
