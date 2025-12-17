Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече с «Вашингтон Кэиталз» записал на свой счёт заброшенную шайбу в большинстве.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов забросил свою 70-ю шайбу при игре в большинстве, он обошёл Зака ​​Паризе и установил рекорд «Миннесоты» по голам с численным преимуществом.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Капризов принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив 38 очков, из них 21 гол и 17 результативных передач.

В ночь с 16 на 17 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:0.