Ансель Галимов прокомментировал подписание полноценного контракта с московским «Динамо»

Нападающий Ансель Галимов прокомментировал подписание полноценного соглашения с московским «Динамо».

«Всем привет! Хочу поделиться с вами приятной новостью. Я подписал полноценный контракт с хоккейным клубом «Динамо». Хочу поблагодарить руководство клуба и тренерский штаб за доверие. И, конечно, всех тех, кто поддерживал меня на протяжении всей моей карьеры. Приложу все свои силы, чтобы помочь команде в достижении высоких целей. Я рад вернуться в динамовскую семью», — заявил он в своём телеграм-канале.

Галимов присоединился к бело-голубым 30 ноября, подписав с клубом пробный контракт. За это время 34-летний хоккеист провёл три матча, в которых команда одержала три победы. Форвард уже выступал за московское «Динамо» на протяжении двух сезонов (2015/2016, 2016/2017), провёл 111 игр, забросил 18 шайб и 17 раз ассистировал партнёрам.

