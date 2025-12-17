Самсонов в своей первой игре с «Металлургом» пропустил четыре шайбы и был заменён

В эти минуты в Сочи проходит матч между местным ХК «Сочи» и магнитогорским «Металлургом». Идёт второй период, счёт 5:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом периоде вратарь «Сочи» Илья Самсонов пропустил четыре шайбы. Для голкипера эта игра стала первой в карьере со своим родным клубом. В первом перерыве Самсонова в воротах «Сочи» сменил Павел Хомченко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

