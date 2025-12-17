Скидки
Самсонов в своей первой игре с «Металлургом» пропустил четыре шайбы и был заменён

Самсонов в своей первой игре с «Металлургом» пропустил четыре шайбы и был заменён
Комментарии

В эти минуты в Сочи проходит матч между местным ХК «Сочи» и магнитогорским «Металлургом». Идёт второй период, счёт 5:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
3-й период
0 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Фёдоров (Яковлев, Ткачёв) – 08:17 (5x4)     0:2 Петунин (Исхаков, Михайлис) – 10:29 (5x5)     0:3 Нечаев (Кузнецов) – 15:43 (5x5)     0:4 Барак (Фёдоров, Ткачёв) – 17:41 (5x4)     0:5 Исхаков (Петунин, Михайлис) – 32:35 (5x4)    

В первом периоде вратарь «Сочи» Илья Самсонов пропустил четыре шайбы. Для голкипера эта игра стала первой в карьере со своим родным клубом. В первом перерыве Самсонова в воротах «Сочи» сменил Павел Хомченко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В «Металлурге» ответили на вопрос, может ли голкипер Илья Самсонов вернуться в клуб
