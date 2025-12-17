Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Металлург Мг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: неудачная игра «Трактора» не связана с уходом Шабанова

Плющев: неудачная игра «Трактора» не связана с уходом Шабанова
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о неубедительном выступлении «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ. Челябинский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Востока.

«Не думаю, что «Трактор» выступает не так, как от него ожидалось, из-за ухода Шабанова. Считаю, что в Челябинске немного другие проблемы. Да, игрок был стержневой, но это не значит, что команда, которая показывала довольно мощный и добротный командный хоккей, с потерей одного бойца сразу же развалилась», — приводит слова Плющева Vprognoze.

Напомним, нападающий Максим Шабанов в межсезонье перешёл в «Нью-Йорк Айлендерс», где за 22 игры набрал 10 (3+7) очков.

Материалы по теме
«Я работал в топовых командах и готов». Евгений Корешков — о назначении в «Трактор»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android