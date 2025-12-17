Плющев: неудачная игра «Трактора» не связана с уходом Шабанова

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о неубедительном выступлении «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ. Челябинский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Востока.

«Не думаю, что «Трактор» выступает не так, как от него ожидалось, из-за ухода Шабанова. Считаю, что в Челябинске немного другие проблемы. Да, игрок был стержневой, но это не значит, что команда, которая показывала довольно мощный и добротный командный хоккей, с потерей одного бойца сразу же развалилась», — приводит слова Плющева Vprognoze.

Напомним, нападающий Максим Шабанов в межсезонье перешёл в «Нью-Йорк Айлендерс», где за 22 игры набрал 10 (3+7) очков.