Евгений Кузнецов забросил первую шайбу за «Металлург»
В эти минуты в Сочи проходит матч между местным ХК «Сочи» и магнитогорским «Металлургом». Идёт третий период, счёт 6:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
3-й период
1 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Фёдоров (Яковлев, Ткачёв) – 08:17 (5x4) 0:2 Петунин (Исхаков, Михайлис) – 10:29 (5x5) 0:3 Нечаев (Кузнецов) – 15:43 (5x5) 0:4 Барак (Фёдоров, Ткачёв) – 17:41 (5x4) 0:5 Исхаков (Петунин, Михайлис) – 32:35 (5x4) 0:6 Кузнецов (Орехов, Нечаев) – 44:02 (5x5)
На пятой минуте третьего периода свою первую шайбу в составе магнитогорского клуба забросил нападающий Евгений Кузнецов. До этой игры в активе форварда за 13 матчей было семь результативных передач.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, Кузнецов пополнил состав магнитогорского клуба в прошлое межсезонье. В прошлом сезоне форвард играл за СКА.
