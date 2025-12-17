Евгений Кузнецов забросил первую шайбу за «Металлург»

В эти минуты в Сочи проходит матч между местным ХК «Сочи» и магнитогорским «Металлургом». Идёт третий период, счёт 6:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте третьего периода свою первую шайбу в составе магнитогорского клуба забросил нападающий Евгений Кузнецов. До этой игры в активе форварда за 13 матчей было семь результативных передач.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, Кузнецов пополнил состав магнитогорского клуба в прошлое межсезонье. В прошлом сезоне форвард играл за СКА.