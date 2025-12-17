Скидки
ХК Сочи — Металлург Мг.
19:00 Мск
Евгений Кузнецов забросил первую шайбу за «Металлург»

В эти минуты в Сочи проходит матч между местным ХК «Сочи» и магнитогорским «Металлургом». Идёт третий период, счёт 6:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
3-й период
1 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Фёдоров (Яковлев, Ткачёв) – 08:17 (5x4)     0:2 Петунин (Исхаков, Михайлис) – 10:29 (5x5)     0:3 Нечаев (Кузнецов) – 15:43 (5x5)     0:4 Барак (Фёдоров, Ткачёв) – 17:41 (5x4)     0:5 Исхаков (Петунин, Михайлис) – 32:35 (5x4)     0:6 Кузнецов (Орехов, Нечаев) – 44:02 (5x5)    

На пятой минуте третьего периода свою первую шайбу в составе магнитогорского клуба забросил нападающий Евгений Кузнецов. До этой игры в активе форварда за 13 матчей было семь результативных передач.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, Кузнецов пополнил состав магнитогорского клуба в прошлое межсезонье. В прошлом сезоне форвард играл за СКА.

