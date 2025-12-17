Шайба Кузнецова помогла «Металлургу» в гостях разгромить «Сочи» со счётом 6:1
В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Фёдоров (Яковлев, Ткачёв) – 08:17 (5x4) 0:2 Петунин (Исхаков, Михайлис) – 10:29 (5x5) 0:3 Нечаев (Кузнецов) – 15:43 (5x5) 0:4 Барак (Фёдоров, Ткачёв) – 17:41 (5x4) 0:5 Исхаков (Петунин, Михайлис) – 32:35 (5x4) 0:6 Кузнецов (Орехов, Нечаев) – 44:02 (5x5) 1:6 Попов (Мачулин, Гуськов) – 58:59 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В составе победителей шайбы забросили Михаил Фёдоров, Александр Петунин, Игорь Нечаев, Дерек Барак, Руслан Исхаков и Евгений Кузнецов. В составе «Сочи» единственный гол во встрече забил Сергей Попов на последней минуте третьего периода.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сочи» встретится с «Барысом» в гостях 21 декабря. «Металлург» 19 декабря сыграет в гостях с челябинским «Трактором».
