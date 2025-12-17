Скидки
Сочи – Металлург, результат матча 17 декабря 2025 года, счёт 1:6, КХЛ 2025/2026

Шайба Кузнецова помогла «Металлургу» в гостях разгромить «Сочи» со счётом 6:1
Комментарии

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Фёдоров (Яковлев, Ткачёв) – 08:17 (5x4)     0:2 Петунин (Исхаков, Михайлис) – 10:29 (5x5)     0:3 Нечаев (Кузнецов) – 15:43 (5x5)     0:4 Барак (Фёдоров, Ткачёв) – 17:41 (5x4)     0:5 Исхаков (Петунин, Михайлис) – 32:35 (5x4)     0:6 Кузнецов (Орехов, Нечаев) – 44:02 (5x5)     1:6 Попов (Мачулин, Гуськов) – 58:59 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Фёдоров, Александр Петунин, Игорь Нечаев, Дерек Барак, Руслан Исхаков и Евгений Кузнецов. В составе «Сочи» единственный гол во встрече забил Сергей Попов на последней минуте третьего периода.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сочи» встретится с «Барысом» в гостях 21 декабря. «Металлург» 19 декабря сыграет в гостях с челябинским «Трактором».

