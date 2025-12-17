Шайба Кузнецова помогла «Металлургу» в гостях разгромить «Сочи» со счётом 6:1

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Фёдоров, Александр Петунин, Игорь Нечаев, Дерек Барак, Руслан Исхаков и Евгений Кузнецов. В составе «Сочи» единственный гол во встрече забил Сергей Попов на последней минуте третьего периода.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сочи» встретится с «Барысом» в гостях 21 декабря. «Металлург» 19 декабря сыграет в гостях с челябинским «Трактором».