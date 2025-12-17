Быков: России было бы хорошо провести несколько матчей с США и Канадой в 2026 году

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил о важности потенциальных игр с национальными командами США и Канады в 2026 году.

«Сборной России хорошо бы провести несколько матчей с США и Канадой в 2026 году. Это был бы отличный тест для наших хоккеистов и для их соперников. Но не думаю, что такая игра состоится в ближайшее время.

Всё зависит от политической обстановки, особенно на европейском континенте. Когда наступит мир в Европе, тогда наши спортсмены будут принимать участие в международных соревнованиях», — приводит слова Быкова Metaratings.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказался об отсутствии сборной России на Олимпийских играх 2026 года в Италии.