Трёхкратный чемпион мира оценил перспективы Вячеслава Козлова в московском «Динамо»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о назначении Вячеслава Козлова главным тренером московского «Динамо».

«Хорошие перспективы вижу как у него лично, так и у «Динамо» с ним. Вячеслав Анатольевич провёл отличную карьеру как игрок, потом много и продуктивно работал тренером как с Бобом Хартли, так и с Алексеем Кудашовым. Очень интересно посмотреть, как у него всё получится. К сожалению, в «Сочи» тогда не удалось, но сейчас точно должно получиться. Опять же, он долго работал с Алексеем Николаевичем, понятно, многое он менять не будет, скорее какие-то точечные изменения произойдут. Конечно, верю в его перспективы, по-другому и не может быть», — цитирует Терещенко «ВсеПроСпорт».