«Провели матч, близкий к идеальному». Главный тренер «Металлурга» Разин — о 6:1 с «Сочи»

«Провели матч, близкий к идеальному». Главный тренер «Металлурга» Разин — о 6:1 с «Сочи»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал разгромную победу над «Сочи» (6:1) в гостях.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Фёдоров (Яковлев, Ткачёв) – 08:17 (5x4)     0:2 Петунин (Исхаков, Михайлис) – 10:29 (5x5)     0:3 Нечаев (Кузнецов) – 15:43 (5x5)     0:4 Барак (Фёдоров, Ткачёв) – 17:41 (5x4)     0:5 Исхаков (Петунин, Михайлис) – 32:35 (5x4)     0:6 Кузнецов (Орехов, Нечаев) – 44:02 (5x5)     1:6 Попов (Мачулин, Гуськов) – 58:59 (5x5)    

«Сегодня провели матч, близкий к идеальному. Хорошо сработало большинство и меньшинство, «5 на 5» сыграли дисциплинированно. Силантьев, Канцеров и Набоков подключатся в следующем матче. Жалко, что Смолину не дали оформить «сухарь». Наш молодой защитник в конце игры совершил ошибку. На этом учатся. Самое главное, что после первого периода ребята не бросили играть и продолжали делать то, что надо», — цитирует Разина сайт КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сочи» встретится с «Барысом» в гостях 21 декабря. «Металлург» 19 декабря сыграет в гостях с челябинским «Трактором».

