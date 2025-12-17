«Провели матч, близкий к идеальному». Главный тренер «Металлурга» Разин — о 6:1 с «Сочи»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал разгромную победу над «Сочи» (6:1) в гостях.

«Сегодня провели матч, близкий к идеальному. Хорошо сработало большинство и меньшинство, «5 на 5» сыграли дисциплинированно. Силантьев, Канцеров и Набоков подключатся в следующем матче. Жалко, что Смолину не дали оформить «сухарь». Наш молодой защитник в конце игры совершил ошибку. На этом учатся. Самое главное, что после первого периода ребята не бросили играть и продолжали делать то, что надо», — цитирует Разина сайт КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сочи» встретится с «Барысом» в гостях 21 декабря. «Металлург» 19 декабря сыграет в гостях с челябинским «Трактором».