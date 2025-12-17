«Провели матч, близкий к идеальному». Главный тренер «Металлурга» Разин — о 6:1 с «Сочи»
Поделиться
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал разгромную победу над «Сочи» (6:1) в гостях.
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Фёдоров (Яковлев, Ткачёв) – 08:17 (5x4) 0:2 Петунин (Исхаков, Михайлис) – 10:29 (5x5) 0:3 Нечаев (Кузнецов) – 15:43 (5x5) 0:4 Барак (Фёдоров, Ткачёв) – 17:41 (5x4) 0:5 Исхаков (Петунин, Михайлис) – 32:35 (5x4) 0:6 Кузнецов (Орехов, Нечаев) – 44:02 (5x5) 1:6 Попов (Мачулин, Гуськов) – 58:59 (5x5)
«Сегодня провели матч, близкий к идеальному. Хорошо сработало большинство и меньшинство, «5 на 5» сыграли дисциплинированно. Силантьев, Канцеров и Набоков подключатся в следующем матче. Жалко, что Смолину не дали оформить «сухарь». Наш молодой защитник в конце игры совершил ошибку. На этом учатся. Самое главное, что после первого периода ребята не бросили играть и продолжали делать то, что надо», — цитирует Разина сайт КХЛ.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сочи» встретится с «Барысом» в гостях 21 декабря. «Металлург» 19 декабря сыграет в гостях с челябинским «Трактором».
Материалы по теме
Комментарии
- 17 декабря 2025
-
22:31
-
22:23
-
22:03
-
21:41
-
21:22
-
21:10
-
20:47
-
20:44
-
20:28
-
20:11
-
19:50
-
19:28
-
19:23
-
19:05
-
18:50
-
18:33
-
18:25
-
18:08
-
17:48
-
17:30
-
17:10
-
17:05
-
16:47
-
16:30
-
16:19
-
16:10
-
15:55
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:32