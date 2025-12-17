Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сочи» высказался о разгромном поражении от «Металлурга»

Главный тренер «Сочи» высказался о разгромном поражении от «Металлурга»
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал разгромное поражение от «Металлурга» (1:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Фёдоров (Яковлев, Ткачёв) – 08:17 (5x4)     0:2 Петунин (Исхаков, Михайлис) – 10:29 (5x5)     0:3 Нечаев (Кузнецов) – 15:43 (5x5)     0:4 Барак (Фёдоров, Ткачёв) – 17:41 (5x4)     0:5 Исхаков (Петунин, Михайлис) – 32:35 (5x4)     0:6 Кузнецов (Орехов, Нечаев) – 44:02 (5x5)     1:6 Попов (Мачулин, Гуськов) – 58:59 (5x5)    

«Наудалялись с мастеровитым соперником. Не смогли противопоставить контригру. Будем разбираться, делать выводы. Сейчас серьёзно поговорили с ребятами. Может быть, пауза немного выбила из ритма, но соперник был в таких же условиях», — приводит слова Михайлова сайт КХЛ.

«Сочи» с 23 очками занимает последнее, 11-е место, в турнирной таблице Запада.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сочи» встретится с «Барысом» в гостях 21 декабря. «Металлург» 19 декабря сыграет в гостях с челябинским «Трактором».

Материалы по теме
Видео
Шайба Кузнецова помогла «Металлургу» в гостях разгромить «Сочи» со счётом 6:1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android