Главный тренер «Сочи» высказался о разгромном поражении от «Металлурга»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал разгромное поражение от «Металлурга» (1:6).

«Наудалялись с мастеровитым соперником. Не смогли противопоставить контригру. Будем разбираться, делать выводы. Сейчас серьёзно поговорили с ребятами. Может быть, пауза немного выбила из ритма, но соперник был в таких же условиях», — приводит слова Михайлова сайт КХЛ.

«Сочи» с 23 очками занимает последнее, 11-е место, в турнирной таблице Запада.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сочи» встретится с «Барысом» в гостях 21 декабря. «Металлург» 19 декабря сыграет в гостях с челябинским «Трактором».