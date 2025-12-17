Пьер Лебрюн: владельцы «Питтсбурга» договорились о продаже клуба

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил, что компания Fenway Sports Group договорилась о продаже «Питтсбург Пингвинз» семье Хоффманн из Чикаго. В ближайшее время состоится официальное заявление по данному поводу.

Лебрюн заявляет, что стоимость клуба в данный момент составляет от $ 1,7 до $ 1,8 млрд. Окончательная продажа клуба требует одобрения совета управляющих НХЛ.

Последняя смена владельцев произошла после того, как Марио Лемье, Рон Беркл и Дэвид Морхаус продали команду Fenway Sports Group в 2021 году. Лемье и Беркл первоначально приобрели «Питтсбург» после банкротства в 1999 году. Продажа клуба в 2021 году, по сообщениям, состоялась за $ 900 млн.

Компания Fenway Sports Group, возглавляемая Джоном Генри, продолжает владеть бейсбольной командой «Бостон Ред Сокс» и футбольным клубом «Ливерпуль».