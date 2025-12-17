Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк рассказал о своём состоянии после травмы

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк прокомментировал своё состояние. Напомним, форвард пропускает игры команды из-за травмы.

«Посетил врача в Нью-Йорке, вроде прогнозы хорошие. Завтра пойду на лёд, надеюсь, что скоро вернусь к команде. Спасибо каждому, кто поддерживает и переживает за меня», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 31 игре, отметился семью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Грицюк был выбран «Нью-Джерси» в 2019 году в пятом раунде под общим 129-м номером. В КХЛ Арсений выступал за омский «Авангард» и петербургский СКА.