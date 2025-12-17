Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк рассказал о своём состоянии после травмы

Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк рассказал о своём состоянии после травмы
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк прокомментировал своё состояние. Напомним, форвард пропускает игры команды из-за травмы.

«Посетил врача в Нью-Йорке, вроде прогнозы хорошие. Завтра пойду на лёд, надеюсь, что скоро вернусь к команде. Спасибо каждому, кто поддерживает и переживает за меня», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 31 игре, отметился семью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Грицюк был выбран «Нью-Джерси» в 2019 году в пятом раунде под общим 129-м номером. В КХЛ Арсений выступал за омский «Авангард» и петербургский СКА.

Материалы по теме
Арсений Грицюк пропустит два выездных матча «Нью-Джерси» из-за травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android