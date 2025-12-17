Скидки
Хоккей Новости

Щитов назвал четырёх лучших действующих российских хоккеистов в НХЛ

Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов рассказал о лучших бывших и действующих российских хоккеистах в НХЛ.

«Вы знаете, мне нравились такие игроки, как Сергей Зубов, Сергей Гончар, так как я защитник по амплуа, смотрел на них. Мне нравился очень Сергей Фёдоров и Игорь Ларионов. Если называть игроков действующих, назову Евгения Малкина, Никиту Кучерова. Сейчас Демидов показывает классный хоккей, Овечкина не забыть назвать. Много можно выделить игроков», — приводит слова Щитова Vprognoze.

Ранее Никита Щитов высказался о тренерских проблемах в Континентальной хоккейной лиге.

