Щитов назвал четырёх лучших действующих российских хоккеистов в НХЛ

Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов рассказал о лучших бывших и действующих российских хоккеистах в НХЛ.

«Вы знаете, мне нравились такие игроки, как Сергей Зубов, Сергей Гончар, так как я защитник по амплуа, смотрел на них. Мне нравился очень Сергей Фёдоров и Игорь Ларионов. Если называть игроков действующих, назову Евгения Малкина, Никиту Кучерова. Сейчас Демидов показывает классный хоккей, Овечкина не забыть назвать. Много можно выделить игроков», — приводит слова Щитова Vprognoze.

