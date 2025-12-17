Результаты матчей КХЛ на 17 декабря 2025 года

Сегодня, 17 декабря, возобновился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было проведено две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 17 декабря 2025 года:

«Амур» – «Адмирал» — 3:1;

«Сочи» – «Металлург» — 1:6.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 50 очками после 37 матчей возглавляет «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 55 очков после 35 игр. Напомним, регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта 2026 года.