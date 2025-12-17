Скидки
Хоккей Новости

Результаты матчей ВХЛ на 17 декабря 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 17 декабря 2025 года
Сегодня, 17 декабря, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 17 декабря 2025 года:

«Звезда» – «Ижсталь» — 4:1;
«Динамо-Алтай» – СКА-ВМФ — 3:5;
«Омские Крылья» – «Рязань-ВДВ» — 1:4;
«Зауралье» – АКМ — 6:1;
«Нефтяник» – ХК «Норильск» — 3:4 ОТ;
«Химик» – «Торос» — 1:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 57 очков в 34 матчах. Второе место занимает «Югра» с 54 очками после 34 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (50 очков в 35 матчах).

