Результаты матчей ВХЛ на 17 декабря 2025 года

Сегодня, 17 декабря, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 17 декабря 2025 года:

«Звезда» – «Ижсталь» — 4:1;

«Динамо-Алтай» – СКА-ВМФ — 3:5;

«Омские Крылья» – «Рязань-ВДВ» — 1:4;

«Зауралье» – АКМ — 6:1;

«Нефтяник» – ХК «Норильск» — 3:4 ОТ;

«Химик» – «Торос» — 1:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 57 очков в 34 матчах. Второе место занимает «Югра» с 54 очками после 34 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (50 очков в 35 матчах).