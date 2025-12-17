Результаты матчей МХЛ на 17 декабря 2025 года

Сегодня, 17 декабря, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 17 декабря 2025 года:

«Ладья» – «Красноярские Рыси» — 3:2;

«Чайка» – «Мамонты Югры» — 5:1;

«Локо» – МХК «Динамо» СПб — 3:1;

«Алмаз» – «СКА-1946» — 0:7;

«АКМ Новомосковск»– «Кузнецкие Медведи» — 1:3;

«Динамо-Шинник» – МХК «Спартак МАХ» — 6:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 55 очками после 31 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 49 очков после 32 матчей.