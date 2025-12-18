Ткачёв — о «Сибири»: сезон ещё ни для кого не потерян, команда не сдаётся

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв, ранее выступавший за «Сибирь», высказался о текущих результатах новосибирского клуба.

– Вы на эти вопросы отвечали, но хочется подойти к итоговому выводу. У вас было много ожиданий от «Сибири» перед стартом сезона. Вы уже поняли, почему многое пошло не по плану?

– Не знаю, если честно. Много разных факторов сложились так, что всё пошло не по плану. Но сезон при этом ещё ни для кого не потерян, команда не сдаётся. Дальше развивать эту тему не хочется.

– То есть, на ваш взгляд, нужно бороться до последнего матча, а не уходить в перестройку с прицелом на следующие годы? Такой подход не принят в России, однако часто встречается в Америке.

– Не знаю, это вопросы скорее к руководству команды, к генеральному менеджеру, а не к игроку. Наше дело – играть в хоккей.

– Переход в «Торпедо» в таком случае – попытка личной перезагрузки?

– Возможно. Я уже много говорил на тему «Сибири», мне кажется, достаточно. Все мысли сейчас о «Торпедо», — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.