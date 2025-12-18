Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Торпедо» Ткачёв рассказал об адаптации в новой команде

Нападающий «Торпедо» Ткачёв рассказал об адаптации в новой команде
Комментарии

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв рассказал об адаптации в новой команде после перехода из «Сибири».

– Приветствуем вас в новой команде. Уже успели забросить три шайбы за «Торпедо», можно сказать, полностью как-то вот освоились?
– Осваиваюсь пока потихоньку, тренировочный процесс идёт ежедневно. На каждой тренировке узнаём что-то новое, учимся, работаем.

– Что скажете по поводу стиля игры «Торпедо»? Много обсуждений о том, как команда играет с Алексеем Исаковым. Ваши ожидания о стиле игры команды совпали с тем, что видите на практике?
– Конечно, понимал, куда я перехожу, в какой хоккей команда играет, как она играет. Организованно, много игры в пас, комбинаций. Некоторые требования для меня уже были знакомыми, с чем-то знакомлюсь по ходу дела. Процесс адаптации продолжается.

– Пауза на игры сборных для вас сыграла в этом плане в плюс? Практически сразу после перехода появилась возможность неформально пообщаться с партнёрами по команде, лучше влиться в тренировочный процесс без рутины от игр.
– Здорово, что ещё до паузы успел сыграть хотя бы несколько игр, затем потренироваться. Думаю, что пауза была своевременная и для меня, и для команды, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Ткачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Вспоминаю Казань с теплом и уважением». Новая глава в карьере Владимира Ткачёва
Эксклюзив
«Вспоминаю Казань с теплом и уважением». Новая глава в карьере Владимира Ткачёва
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android