Нападающий «Торпедо» Ткачёв рассказал об адаптации в новой команде

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв рассказал об адаптации в новой команде после перехода из «Сибири».

– Приветствуем вас в новой команде. Уже успели забросить три шайбы за «Торпедо», можно сказать, полностью как-то вот освоились?

– Осваиваюсь пока потихоньку, тренировочный процесс идёт ежедневно. На каждой тренировке узнаём что-то новое, учимся, работаем.

– Что скажете по поводу стиля игры «Торпедо»? Много обсуждений о том, как команда играет с Алексеем Исаковым. Ваши ожидания о стиле игры команды совпали с тем, что видите на практике?

– Конечно, понимал, куда я перехожу, в какой хоккей команда играет, как она играет. Организованно, много игры в пас, комбинаций. Некоторые требования для меня уже были знакомыми, с чем-то знакомлюсь по ходу дела. Процесс адаптации продолжается.

– Пауза на игры сборных для вас сыграла в этом плане в плюс? Практически сразу после перехода появилась возможность неформально пообщаться с партнёрами по команде, лучше влиться в тренировочный процесс без рутины от игр.

– Здорово, что ещё до паузы успел сыграть хотя бы несколько игр, затем потренироваться. Думаю, что пауза была своевременная и для меня, и для команды, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.