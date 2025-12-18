Ткачёв — об Исакове: Алексей Геннадьевич — требовательный тренер, мы его уважаем

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв рассказал о работе с главным тренером нижегородского клуба Алексеем Исаковым.

– Не могу не спросить про стиль работы Алексея Исакова с хоккеистами. Много от кого приходилось слышать, что он достаточно прогрессивный тренер, на лёгком контакте с игроками. Это действительно так? Непривычно видеть дипломатичный подход?

– Я бы не сказал, что идёт прям какое-то лёгкое, неформальное общение. На самом деле идёт рабочий процесс и Алексей Геннадьевич – достаточно требовательный тренер. С интересным подходом, в первую очередь, занимательными тренировками. Мне нравится, как он ведёт саму игру.

При этом я бы не сказал, что есть какая-то лёгкость в общении. Идёт нормальный рабочий процесс. Тренеры – это тренеры, игроки – это игроки. Все это понимают, и все к этому относятся с уважением.

– То есть даже несмотря на то, что у вас не такая значительная разница в возрасте, вся работа строится в рамках субординации? В правильном смысле этого слова.

– Конечно. А как иначе? Мы уважаем Алексея Геннадьевича, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.