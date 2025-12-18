Скидки
Ткачёв: о возвращении в Казань не думал, интереса ко мне, видимо, не было

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв ответил на вопрос о возможном возвращении в «Ак Барс».

– Как я понимаю, в переговоры по вам «Ак Барс» не включался?
– Нет, из Казани мне не звонили.

– И всё же — есть внутреннее желание ещё раз сыграть за «Ак Барс»? Всё-таки вы же считаете себя казанским воспитанником.
– Об этом не думал. Разумеется, с уважением и теплотой вспоминаю Казань, я заканчивал там хоккейную школу. И провёл несколько хороших сезонов, успешных. Это факт. Но о возвращении в Казань не думал, переговоров каких-то не было, интереса ко мне, видимо, тоже.

Когда с агентом выбираем команду, думаю прежде всего сейчас о своей карьере, где мне будет комфортнее и больше каких-то личных и командных перспектив.

– Следите за тем, как сейчас играет «Ак Барс»? Остались знакомые в Казани?
– Многие уже ушли, больше сейчас всё-таки держу связь с ребятами из Челябинска, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

