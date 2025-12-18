Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Торпедо» Ткачёв ответил на вопрос о шансах сыграть матч в НХЛ

Нападающий «Торпедо» Ткачёв ответил на вопрос о шансах сыграть матч в НХЛ
Комментарии

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв ответил на вопрос о шансах сыграть матч в Национальной хоккейной лиге.

– Вы ставили в принципе перед собой вопрос о возможном отъезде в Америку?
– Возникал, но как видите, решил остаться.

– Есть ли сейчас какое-то сожаление на этот счёт?
– Нет, наверное. Не готов пока ответить на этот вопрос.

– И всё-таки в теории вас ещё можно себе представить в НХЛ либо уже, скорее всего, нет?
– Честно – вряд ли. Уже, думаю, поздно ехать, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

В текущем сезоне Ткачёв провёл 35 матчей, в которых набрал 16 (8+8) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Ткачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Вспоминаю Казань с теплом и уважением». Новая глава в карьере Владимира Ткачёва
Эксклюзив
«Вспоминаю Казань с теплом и уважением». Новая глава в карьере Владимира Ткачёва
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android