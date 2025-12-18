Нападающий «Торпедо» Ткачёв ответил на вопрос о шансах сыграть матч в НХЛ

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв ответил на вопрос о шансах сыграть матч в Национальной хоккейной лиге.

– Вы ставили в принципе перед собой вопрос о возможном отъезде в Америку?

– Возникал, но как видите, решил остаться.

– Есть ли сейчас какое-то сожаление на этот счёт?

– Нет, наверное. Не готов пока ответить на этот вопрос.

– И всё-таки в теории вас ещё можно себе представить в НХЛ либо уже, скорее всего, нет?

– Честно – вряд ли. Уже, думаю, поздно ехать, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

В текущем сезоне Ткачёв провёл 35 матчей, в которых набрал 16 (8+8) очков.