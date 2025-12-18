Журналист Дэйв Молинари сообщил, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провёл первую тренировку на льду после травмы. Малкин получил повреждение верхней части и пропустил шесть матчей.
Примечательно, что после травмы Малкина «Питтсбург» проиграл шесть матчей подряд.
В нынешнем сезоне Малкин принял участие в 26 матчах в регулярных чемпионатах, в которых записал в свой актив 8 голов и 21 результативную передачу при коэффициенте полезности «+5».
На данный момент «Питтсбург» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 37 очков. В следующем матче команда встретится с «Оттавой Сенаторз».