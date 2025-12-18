Евгений Малкин провёл первую тренировку на льду после травмы

Журналист Дэйв Молинари сообщил, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провёл первую тренировку на льду после травмы. Малкин получил повреждение верхней части и пропустил шесть матчей.

Примечательно, что после травмы Малкина «Питтсбург» проиграл шесть матчей подряд.

В нынешнем сезоне Малкин принял участие в 26 матчах в регулярных чемпионатах, в которых записал в свой актив 8 голов и 21 результативную передачу при коэффициенте полезности «+5».

На данный момент «Питтсбург» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 37 очков. В следующем матче команда встретится с «Оттавой Сенаторз».