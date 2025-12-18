27 сейвов Тарасова помогли «Флориде» переиграть «Лос-Анджелес» и подняться в зону плей-офф

В ночь со 2 на 3 декабря мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Флоридой Пантерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозява площадки выиграли встречу со счётом 3:2.
Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Даниил Тарасов, который отразил 27 из 29 бросков в створ (93,1%). Нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко очков не набрал.
За «Пантерз» отличились Антон Лунделль, Картер Вераге и Сэм Беннетт, две результативные передачи отдал Брэд Маршан. У гостей забивали Йоэль Армиа и Кевин Фиала.
Третья победа подряд позволила действующему чемпиону НХЛ «Флориде» набрать 38 очков в 33 матчах, опередить в турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Джерси Дэвилз», «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс» и подняться на восьмое место — в зону плей-офф.
