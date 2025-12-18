Скидки
Флорида Пантерз — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 18 декабря 2025, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

27 сейвов Тарасова помогли «Флориде» переиграть «Лос-Анджелес» и подняться в зону плей-офф
В ночь со 2 на 3 декабря мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Флоридой Пантерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозява площадки выиграли встречу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2025, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Армиа (Кларк, Лаферрье) – 13:39 (pp)     1:1 Лунделль (Экблад, Самоскевич) – 22:14 (pp)     2:1 Вераге (Питри, Маршан) – 27:04     3:1 Беннетт (Маршан) – 40:10     3:2 Фиала – 44:48    

Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Даниил Тарасов, который отразил 27 из 29 бросков в створ (93,1%). Нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко очков не набрал.

За «Пантерз» отличились Антон Лунделль, Картер Вераге и Сэм Беннетт, две результативные передачи отдал Брэд Маршан. У гостей забивали Йоэль Армиа и Кевин Фиала.

Третья победа подряд позволила действующему чемпиону НХЛ «Флориде» набрать 38 очков в 33 матчах, опередить в турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Джерси Дэвилз», «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс» и подняться на восьмое место — в зону плей-офф.

