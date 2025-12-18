Даниил Тарасов спас перевес «Флориды» в одну шайбу после выхода один на один

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Даниил Тарасов отметился важным спасением в концовке домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2), который завершился в ночь с 17 на 18 декабря мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 56-й минуте матча при счёте 3:2 в пользу «Пантерз» Тарасов спас свои ворота при выходе один на один с вратарём нападающего «Кингз» Тревора Мура. Российский голкипер переиграл форварда, не поддавшись на его обманные движения и отразив бросок под дальнюю штангу.