Даниил Тарасов спас перевес «Флориды» в одну шайбу после выхода один на один

Даниил Тарасов спас перевес «Флориды» в одну шайбу после выхода один на один
Комментарии

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Даниил Тарасов отметился важным спасением в концовке домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2), который завершился в ночь с 17 на 18 декабря мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2025, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Армиа (Кларк, Лаферрье) – 13:39 (pp)     1:1 Лунделль (Экблад, Самоскевич) – 22:14 (pp)     2:1 Вераге (Питри, Маршан) – 27:04     3:1 Беннетт (Маршан) – 40:10     3:2 Фиала – 44:48    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 56-й минуте матча при счёте 3:2 в пользу «Пантерз» Тарасов спас свои ворота при выходе один на один с вратарём нападающего «Кингз» Тревора Мура. Российский голкипер переиграл форварда, не поддавшись на его обманные движения и отразив бросок под дальнюю штангу.

