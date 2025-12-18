Скидки
Хоккей

Нэшвилл Предаторз — Каролина Харрикейнз, результат матча 18 декабря 2025, счёт 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Свечников

«Каролина» вышла на серию из пяти побед, одолев «Нэшвилл». Россияне набрали три очка
Комментарии

В ночь с 17 на 18 декабря в американском Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Нэшвилл Предаторз» и «Каролиной Харрикейнз». Победу одержали гости со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2025, четверг. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Блейк (Стэнковен, Никишин) – 13:00     0:2 Ахо (Блейк, Свечников) – 42:43 (pp)     0:3 Джарвис (Ахо, Элерс) – 44:33     1:3 Форсберг (О'Райлли, Стэмкос) – 48:06     1:4 Ахо (Свечников) – 59:15    

В составе победителей голами отметились Джексон Блейк (1+1), Себастьян Ахо (2+1) и Сет Джарвис. Российские игроки гостей набрали в этой встрече три очка: форвард Андрей Свечников оформил дубль из ассистов, на счету защитника Александра Никишина голевой пас. Вратарь Пётр Кочетков совершил 25 сейвов.

У хозяев единственную шайбу забросил шведский форвард Филип Форсберг. Россиянин Фёдор Свечков очков в игре не набрал.

«Нэшвилл» продолжит домашнюю серию и встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» 21 декабря. «Каролина» продолжит серию игр в гостях и сыграет с «Флоридой Пантерз» 20 декабря.

