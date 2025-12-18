«Каролина» вышла на серию из пяти побед, одолев «Нэшвилл». Россияне набрали три очка

В ночь с 17 на 18 декабря в американском Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Нэшвилл Предаторз» и «Каролиной Харрикейнз». Победу одержали гости со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились Джексон Блейк (1+1), Себастьян Ахо (2+1) и Сет Джарвис. Российские игроки гостей набрали в этой встрече три очка: форвард Андрей Свечников оформил дубль из ассистов, на счету защитника Александра Никишина голевой пас. Вратарь Пётр Кочетков совершил 25 сейвов.

У хозяев единственную шайбу забросил шведский форвард Филип Форсберг. Россиянин Фёдор Свечков очков в игре не набрал.

«Нэшвилл» продолжит домашнюю серию и встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» 21 декабря. «Каролина» продолжит серию игр в гостях и сыграет с «Флоридой Пантерз» 20 декабря.

