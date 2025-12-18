Скидки
Результаты матчей НХЛ на 18 декабря 2025 года

В ночь на 18 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 18 декабря 2025 года:

«Флорида Пантерз» – «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2;
«Детройт Ред Уингз» – «Юта Мамонт» — 1:4;
«Сент-Луис Блюз» – «Виннипег Джетс» — 1:0;
«Нэшвилл Предаторз» – «Каролина Харрикейнз» —1:4;
«Вегас Голден Найтс» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:2 Б.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 55 очками после 33 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 46 очков после 33 встреч.

