Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился эмоциями от достижения 1000 очков в НХЛ. Форвард стал первым немецким игроком в истории лиги с подобным достижением.

«Это была моя мечта. Вырасти в Германии кажется чем-то очень далёким, понимаете? Так что, очевидно, я чрезвычайно горжусь этим, но я отдаю должное людям вокруг меня, сколько труда им пришлось приложить. Много упорного труда. Много людей помогали мне на этом пути. Эти достижения всегда приписываются отдельному игроку, но в этом сыграло огромную роль множество людей. Я прекрасно понимаю, что за последние пару лет в моей жизни было много людей, которые не обременяли меня всем остальным и позволяли мне делать то, что я делаю и что хочу. Я очень благодарен, конечно, немного горжусь этим достижением», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.