«Особенный игрок». Макдэвид — о достижении Драйзайтлем отметки в 1000 очков в НХЛ

Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о достижении партнёром по команде Леоном Драйзайтлем отметки в 1000 очков в НХЛ. Форвард стал первым немецким игроком в истории лиги с подобным достижением.

«Он особенный игрок, не могу сказать о нём ничего плохого. Он делает это каждый год, как в атаке, так и в защите. Это выдающееся достижение, впечатляет, что он достиг этого так быстро. Он выкладывается на полную, я вижу это своими глазами каждый день. Неудивительно, что он добился этого, имея впереди ещё много прекрасных лет. Это замечательно», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

На счету 30-летнего немецкого нападающего 1003 (416+587) очка в 824 играх.

