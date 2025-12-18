Гол Дорофеева помог «Вегасу» набрать очко в матче с «Нью-Джерси»
В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 по буллитам.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 2
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Браун – 24:50 1:1 Дорофеев (Стоун, Гертл) – 55:49 (pp) 1:2 Братт – 65:00
На 25-й минуте матча счёт открыл нападающий «Нью-Джерси» Коннор Браун. На 56-й минуте российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев сравнял счёт при игре в большинстве с передач Марка Стоуна и Томаша Гертла. В овертайме игроки «Вегаса» трижды попали в штангу и не смогли реализовать большинство. По буллитам победу одержали гости. Решающий бросок на счету Йеспера Братта.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
