Главная Хоккей Новости

Вегас – Нью-Джерси, результат матча 18 декабря 2025, счет 1:2 Б, НХЛ 2025/2026

Гол Дорофеева помог «Вегасу» набрать очко в матче с «Нью-Джерси»
Комментарии

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 по буллитам.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2025, четверг. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 2
Б
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Браун – 24:50     1:1 Дорофеев (Стоун, Гертл) – 55:49 (pp)     1:2 Братт – 65:00    

На 25-й минуте матча счёт открыл нападающий «Нью-Джерси» Коннор Браун. На 56-й минуте российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев сравнял счёт при игре в большинстве с передач Марка Стоуна и Томаша Гертла. В овертайме игроки «Вегаса» трижды попали в штангу и не смогли реализовать большинство. По буллитам победу одержали гости. Решающий бросок на счету Йеспера Братта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

