Расписание матчей КХЛ на 18 декабря 2025 года

Сегодня, 18 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 18 декабря 2025 года (время московское):

17:00. «Автомобилист» – «Динамо» Мн;

19:00. «Локомотив» – ЦСКА;

19:00. «Северсталь» – «Салават Юлаев»;

19:00. «Нефтехимик» – «Авангард»;

19:30. СКА – «Ак Барс»;

19:30. «Динамо» М – «Барыс».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 50 очками после 37 матчей возглавляет «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 55 очков после 35 игр.