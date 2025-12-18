Расписание матчей МХЛ на 18 декабря 2025 года

Сегодня, 18 декабря, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 18 декабря 2025 года (время московское):

18:30. «Спутник» – «Сибирские Снайперы»;

18:30. «Красная Армия» – «Динамо» М;

18:30. МХК «Спартак»– «Академия Михайлова»;

18:30. «Локо-76» – «Омские Ястребы».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 51 очком после 29 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 49 очков после 32 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.