Хоккей

37-летний Джонатан Тэйвз провёл свой 1100-й матч в НХЛ

37-летний Джонатан Тэйвз провёл свой 1100-й матч в НХЛ
Нападающий «Виннипег Джетс» Джонатан Тэйвз провёл свой 1100-й матч в НХЛ. Юбилейную встречу канадский ветеран провёл с «Сент-Луис Блюз» (0:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2025, четверг. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Фолк (Томас) – 33:17    

Тэйвз выступал за «Чикаго Блэкхоукс» с 2007 года и трижды становился обладателем Кубка Стэнли, после завершения сезона-2022/2023 «Чикаго» не стал продлевать с форвардом контракт из-за хронических проблем со здоровьем. Летом 2025 года форвард заключил однолетний контракт с «Виннипегом».

В текущем сезоне на счету Тэйвза 33 матча, в которых нападающий набрал девять очков — забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. Всего в НХЛ Тэйвз набрал 892 (375+517) очка за 1100 матчей.

