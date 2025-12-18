Ткачёв — о Кравцове: если человек решил попробовать свои силы в НХЛ, почему нет?

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв высказался о нескольких попытках Виталия Кравцова закрепиться в НХЛ.

– Успели породниться, сблизиться с ребятами за годы в «Тракторе»?

– У меня там много друзей, поэтому продолжаем общаться, хоть и выступаем сейчас в разных командах. Связь поддерживаем.

– Вас удивило решение Виталия Кравцова об отъезде в НХЛ, а затем спешное возвращение домой?

– Не знаю, что тут сказать. Если человек решил попробовать свои силы в НХЛ, почему нет? Пусть попробует. Он провёл отличный сезон в КХЛ, мог только порадоваться за него. Дальше уже как всё сложилось – другой вопрос, но каждый сам решает, что ему комфортнее.

– И всё-таки — стоит ли уходить с насиженного места, когда всё получается? У вас в карьере как таковой попытки попробовать себя в НХЛ не было.

– Повторюсь, каждый решает в этом плане сам, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.