Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ткачёв — о Кравцове: если человек решил попробовать свои силы в НХЛ, почему нет?

Ткачёв — о Кравцове: если человек решил попробовать свои силы в НХЛ, почему нет?
Комментарии

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв высказался о нескольких попытках Виталия Кравцова закрепиться в НХЛ.

– Успели породниться, сблизиться с ребятами за годы в «Тракторе»?
– У меня там много друзей, поэтому продолжаем общаться, хоть и выступаем сейчас в разных командах. Связь поддерживаем.

– Вас удивило решение Виталия Кравцова об отъезде в НХЛ, а затем спешное возвращение домой?
– Не знаю, что тут сказать. Если человек решил попробовать свои силы в НХЛ, почему нет? Пусть попробует. Он провёл отличный сезон в КХЛ, мог только порадоваться за него. Дальше уже как всё сложилось – другой вопрос, но каждый сам решает, что ему комфортнее.

– И всё-таки — стоит ли уходить с насиженного места, когда всё получается? У вас в карьере как таковой попытки попробовать себя в НХЛ не было.
– Повторюсь, каждый решает в этом плане сам, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Ткачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Вспоминаю Казань с теплом и уважением». Новая глава в карьере Владимира Ткачёва
Эксклюзив
«Вспоминаю Казань с теплом и уважением». Новая глава в карьере Владимира Ткачёва
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android