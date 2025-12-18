Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вераге о вратаре «Флориды» Тарасове: раньше я забивал ему на тренировках, а теперь не могу

Вераге о вратаре «Флориды» Тарасове: раньше я забивал ему на тренировках, а теперь не могу
Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге высказался об игре российского вратаря «пантер» Даниила Тарасова. Голкипер отразил 27 из 29 бросков и помог «Флориде» обыграть «Лос-Анджелес Кингз» (3:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2025, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Армиа (Кларк, Лаферрье) – 13:39 (pp)     1:1 Лунделль (Экблад, Самоскевич) – 22:14 (pp)     2:1 Вераге (Питри, Маршан) – 27:04     3:1 Беннетт (Маршан) – 40:10     3:2 Фиала – 44:48    

«В начале сезона на тренировках я частенько забивал ему голы. Теперь же я не могу это сделать. Он отлично играет», — цитирует Вераге пресс-служба клуба.

26-летний Тарасов в текущем сезоне провёл за «Флориду» 11 матчей, в которых одержал четыре победы с процентом отражённых бросков 90,6%. В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасов сыграл 20 матчей за «Коламбус», одержав семь побед, при коэффициенте надёжности 3,54 и 88,1% отражённых бросков.

Материалы по теме
Видео
27 сейвов Тарасова помогли «Флориде» переиграть «Лос-Анджелес» и подняться в зону плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android