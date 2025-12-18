Вераге о вратаре «Флориды» Тарасове: раньше я забивал ему на тренировках, а теперь не могу
Нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге высказался об игре российского вратаря «пантер» Даниила Тарасова. Голкипер отразил 27 из 29 бросков и помог «Флориде» обыграть «Лос-Анджелес Кингз» (3:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
18 декабря 2025, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Армиа (Кларк, Лаферрье) – 13:39 (pp) 1:1 Лунделль (Экблад, Самоскевич) – 22:14 (pp) 2:1 Вераге (Питри, Маршан) – 27:04 3:1 Беннетт (Маршан) – 40:10 3:2 Фиала – 44:48
«В начале сезона на тренировках я частенько забивал ему голы. Теперь же я не могу это сделать. Он отлично играет», — цитирует Вераге пресс-служба клуба.
26-летний Тарасов в текущем сезоне провёл за «Флориду» 11 матчей, в которых одержал четыре победы с процентом отражённых бросков 90,6%. В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасов сыграл 20 матчей за «Коламбус», одержав семь побед, при коэффициенте надёжности 3,54 и 88,1% отражённых бросков.
