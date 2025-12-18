Вераге о вратаре «Флориды» Тарасове: раньше я забивал ему на тренировках, а теперь не могу

Нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге высказался об игре российского вратаря «пантер» Даниила Тарасова. Голкипер отразил 27 из 29 бросков и помог «Флориде» обыграть «Лос-Анджелес Кингз» (3:2).

«В начале сезона на тренировках я частенько забивал ему голы. Теперь же я не могу это сделать. Он отлично играет», — цитирует Вераге пресс-служба клуба.

26-летний Тарасов в текущем сезоне провёл за «Флориду» 11 матчей, в которых одержал четыре победы с процентом отражённых бросков 90,6%. В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасов сыграл 20 матчей за «Коламбус», одержав семь побед, при коэффициенте надёжности 3,54 и 88,1% отражённых бросков.