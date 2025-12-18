Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов оценил свою игру в матче с «Лос-Анджелесом»

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов оценил свою игру в матче с «Лос-Анджелесом»
Комментарии

Голкипер «Флориды Пантерз» Даниил Тарасов прокомментировал победу в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2). Российский вратарь отразил 27 из 29 бросков.

«Я просто старался сохранять спокойствие, потому что в начале игры было не так много бросков, и я мог сосредоточиться на каждом из них. Ребята отлично сыграли на бросках с дальней дистанции и в зоне перед воротами. Я старался сосредоточиться на том, чтобы, если что-то случится, просто быть готовым помочь ребятам. Очень рад этому, важная победа для нас», — цитирует Тарасова пресс-служба клуба.

26-летний Тарасов в текущем сезоне провёл за «Флориду» 11 матчей, в которых одержал четыре победы с процентом отражённых бросков 90,6%.

Материалы по теме
Видео
27 сейвов Тарасова помогли «Флориде» переиграть «Лос-Анджелес» и подняться в зону плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android