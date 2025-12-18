Нападающий «Торпедо» Ткачёв высказался о задачах команды на сезон

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв высказался о задачах команды на сезон. Ранее форвард перешёл в нижегородский клуб из «Сибири».

– Оказавшись внутри, вы поняли для себя, в чём феномен «Торпедо» этого сезона? По предварительным раскладам мало кто вообще верил в успех клуба: новый тренер без опыта в КХЛ, были проблемы в предсезонных играх, тем не менее команда идёт в лидерах Запада.

– Будем оценивать наши результаты весной. Пока рано о чём-то говорить.

– То есть для вас результаты регулярки не столь важны? Настрой именно на плей-офф?

– Безусловно, хочется побеждать и в регулярном чемпионате. В принципе в каждом матче. И результат регулярного чемпионата, итоговое место тоже имеет своё значение. Хочется занять максимально высокое место, одна из главных задач на сезон. Но дальше всё решается в плей-офф. Всё важно, и плей-офф, и регулярный чемпионат. Для нас нет второстепенных матчей, второстепенных задач. На каждый матч настраиваемся только на победу.

– В регулярном чемпионате ключевое – обеспечить преимущество домашней площадки? Вряд ли ведь могут идти разговоры о выборе соперника.

– Я думаю, что ни в одной команде нет таких разговоров, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.